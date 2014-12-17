V. Turgut Uyar Şiir Ödülü 2015 Başvuruları Başladı
17.12.2014

V. Turgut Uyar Şiir Ödülü 2015 Başvuruları Başladı

Başvurular 15 Aralık 2014 - 31 Mart 2015 tarihleri arasında yapılacak.
Facebook Twitter Friend Feed
V. Turgut Uyar Şiir Ödülü 2015 Başvuruları Başladı
Harf Boyutunu Düşür Standart Harf Boyutu Harf Boyutunu Arttır

V. Turgut Uyar Şiir Ödülü 2015

Bencekitap Yayınları olarak, Türk şiirinde önemli bir yere sahip olan, şair Turgut Uyar adına düzenlediğimiz “Turgut Uyar Şiir Ödülü” nün beşincisi için başvurular başlıyor.

Çağdaş Türk Edebiyatı’na yeni değerler kazandırmak bağlamında katkı sağlaması amaçlanan yarışmanın başvuru tarihi, 15 Aralık 2014 – 31 Mart 2015 arasıdır. V.Turgut Uyar Şiir Ödülü 2015 Seçici Kurulu’nda; Gonca Özmen, Gültekin Emre, Hami Çağdaş, Sennur Sezer ve Tarık Günersel yer alıyor.

Sonuçları 1 Haziran 2015 tarihinde ilan edilecek olan yarışmaya katılan eserlerden dereceye giren ilk üç dosya, Bencekitap tarafından basılacaktır.

Şartname için: http://www.turgutuyarsiiryarismasi.com/Sartname/

etiketler: turgut uyar şiir ödülü, 2015, turgut, Şiir, ödülü, başvuruları, başladı
Yorumlar


ANASAYFA EDEBİYAT SÖYLEŞİ KÜLTÜR & SANAT GÖRSEL KİTAP ELEŞTİRİLERİ HABER İLETİŞİM
© 2001 - 2013 Mevsimsiz - Kitap Basımı
Selanik Cad. 28/18-19 Kızılay / Ankara | Tel: 0 312 417 88 77 | Faks: 0 312 425 24 58

mevsimsiz.com’da yayınlanan ürünlerin her hakkı yazarlarına aittir. Sayfalar ve yazılar, yazılı izin alınmaksızın yayın amacıyla çoğaltılamaz; alıntı yapılamaz; bir başka web sitesinin sunumu dâhilinde yayınlanamaz; reklâm amaçlı elektronik posta kuruluşları ve üyelerince dağıtılamaz.
  • Bencekitap
  • Bencesanat
  • Bencesanat
  • Gönderilmiş Mektuplar