17.12.2014

Başvurular 15 Aralık 2014 - 31 Mart 2015 tarihleri arasında yapılacak.

V. Turgut Uyar Şiir Ödülü 2015



Bencekitap Yayınları olarak, Türk şiirinde önemli bir yere sahip olan, şair Turgut Uyar adına düzenlediğimiz “Turgut Uyar Şiir Ödülü” nün beşincisi için başvurular başlıyor.



Çağdaş Türk Edebiyatı’na yeni değerler kazandırmak bağlamında katkı sağlaması amaçlanan yarışmanın başvuru tarihi, 15 Aralık 2014 – 31 Mart 2015 arasıdır. V.Turgut Uyar Şiir Ödülü 2015 Seçici Kurulu’nda; Gonca Özmen, Gültekin Emre, Hami Çağdaş, Sennur Sezer ve Tarık Günersel yer alıyor.



Sonuçları 1 Haziran 2015 tarihinde ilan edilecek olan yarışmaya katılan eserlerden dereceye giren ilk üç dosya, Bencekitap tarafından basılacaktır.



Şartname için: http://www.turgutuyarsiiryarismasi.com/Sartname/