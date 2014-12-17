17.12.2014



devlet kayıtlarından silinmiş bir yirmi iki

şimdi okyanus içmiş bir kuş

gibi şairin

gerçeküstücü bir özleminden başka nedir ki

ben onu annemin sesinde sevdim.



onu sırlara

oyuna

dalavereye susarken

uzak bir ülke gibi düşerken gözlerim

camın ardına

üstelik sesim de güzel değilken…



ölmenin ödülünü veriyordu

büyük salonların

proporsiyonu düzgün hanımları beyleri

kalbimi çıkarıp oracığa

acıyla gülümsemeliydim

sonra avuçlarım yumruk

masada

havada

avuçlarım boşlukta

ben onu vazgeçerken sevdim.



beklediklerimizin gelmeyişinden miydi

yılgınlığı güneşin?

annem kaçıncı rekatta melek

kaçıncı vakitte cennet olacak?

ne güzel ölmek

ne güzel sokaklarda,

ne güzel bırakıp ne güzel

bir sevgilinin elini.



köşedeki ağaç

köşedeki bakkal

köşedeki adam

satıcı

ev

ve sokak

saymıyorum bile içinde durduklarımızı

odanın mesela

ve hatta insanın

bütün köşeleri kaptırdığım zamandı

ağzımda yirmi iki

böyle değil

öyle değil

ben onu ikindi vakti

duvar diplerine düşerken gölgeler

dünya bisikletin tekerinde dönerken

ama dönmezken dilim…



rüzgârın mı yoksa yaprağın mıydı

o ses?

iki elin buluşması

belki vuruşması

ama illâ ikilikti

ve o hep yirmi iki

sevdim

sevdim.













s.k.e

ikibinondört’te21haziran





(Akatalpa, Sayı:176, Ağustos 2014)







