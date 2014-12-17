Kadıköy Vapuru

17.12.2014

Kadıköy vapurunda;

Hareketli bir melankoliyim.

Bugün ben

Kadıköy vapurunda

Güneş pervasızca vuruyor

Pervazlarından

Ayaklarımın altında mavi deniz...

Bir acayip dalgalandı

Yine Marmara.

İçindeyim vapurun...

İçindeyim anın

Efkârımdan yoksun değilim.

Dilim de zıpkın gibi... Sen

Sevgili sen

Kızıl kadın şarkısını söylüyor

Kimse bilmiyor...

Yine de korkmuyorum.

Motorun sesiyle

Uzaklaşıyorum

Kör kıyılarından

Bağırıyorum!

Evet, bağırıyorum acımdan

Gözlerim yabancı da değil

Sana sevgili

Görmezden de gelemiyorum seni

Deli sevdam, gelemiyorum,

Gizleyemiyorum ayrılığı içimde!

Bununla beraber saat,

Saat Sabah..!

Çok hüzünlendiğimi söylüyor şafak

Sonra başım yine gece olmuş, olmalı diyorum...

Birden sarhoş olduğumu hatırlayıp

Akbabanın koynunda

Gri bir hayal içinde ehemmiyetsiz

Mavisinden uzak düşlerde buluyorum kendimi

Çırılçıplak, yapayalnız

Kadıköy vapurunda;

Hareketli bir melankoliyim

Ben bu gece

Salınıyorum bir o yana

Bir bu yana

Rakı içmişim geceden

Az önce öldüm.

Kadıköy vapurunda;

Hareketli bir melankoliyim.

Güneş pervasızca vuruyor

Pervazından