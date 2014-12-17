Kadıköy Vapuru

Kadıköy vapurunda;
Hareketli bir melankoliyim.
Bugün ben
Kadıköy vapurunda
Güneş pervasızca vuruyor
Pervazlarından
Ayaklarımın altında mavi deniz...
Bir acayip dalgalandı
Yine Marmara.
İçindeyim vapurun...
İçindeyim anın
Efkârımdan yoksun değilim.
Dilim de zıpkın gibi... Sen
Sevgili sen
Kızıl kadın şarkısını söylüyor
Kimse bilmiyor...
Yine de korkmuyorum.
Motorun sesiyle
Uzaklaşıyorum
Kör kıyılarından
Bağırıyorum!
Evet, bağırıyorum acımdan
Gözlerim yabancı da değil
Sana sevgili
Görmezden de gelemiyorum seni
Deli sevdam, gelemiyorum,
Gizleyemiyorum ayrılığı içimde!
Bununla beraber saat,
Saat Sabah..!
Çok hüzünlendiğimi söylüyor şafak
Sonra başım yine gece olmuş, olmalı diyorum...
Birden sarhoş olduğumu hatırlayıp
Akbabanın koynunda
Gri bir hayal içinde ehemmiyetsiz
Mavisinden uzak düşlerde buluyorum kendimi
Çırılçıplak, yapayalnız
Kadıköy vapurunda;
Hareketli bir melankoliyim
Ben bu gece
Salınıyorum bir o yana
Bir bu yana
Rakı içmişim geceden
Az önce öldüm.
Kadıköy vapurunda;
Hareketli bir melankoliyim.
Güneş pervasızca vuruyor
Pervazından