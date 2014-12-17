17.12.2014

Bir yaz sonu çiçeği gibi

Paslı metal yaprakların arasında

Bir çift zümrüt su damlası

Uykusuz bir rüya gemisi

Uğultuların çıkmazında buluyorum kendimi

Gecenin hırsından çatlıyor camlar



Soluk bir nefesi anımsatıyor rüzgarın

Ağır bir çığlığa bürünüyor bulutların

Ardından yankılarım bölünüyor



Bir dalga savruluyor

Alevi öldüresiye soğuk

Bütün yollarım düne çıkıyor

Dargın bir defterde kahkahaların yatıyor



Sımsıkı tuttuysam da seni

Sürgülü olsak da hayallerimizde

Aklına düşerim belki saat başı

Saatli bir bombanın akrebi ile yelkovanı gibi

Ne zaman patlar bilinmez,

Puslu bir ürkekliğim var

Belki de sevda yanılgısı.