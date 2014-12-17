Yanılgı
17.12.2014

Yanılgı

Uğur Baysal
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Yanılgı
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Bir yaz sonu çiçeği gibi
Paslı metal yaprakların arasında
Bir çift zümrüt su damlası
Uykusuz bir rüya gemisi
Uğultuların çıkmazında buluyorum kendimi
Gecenin hırsından çatlıyor camlar

Soluk bir nefesi anımsatıyor rüzgarın
Ağır bir çığlığa bürünüyor bulutların
Ardından yankılarım bölünüyor

Bir dalga savruluyor
Alevi öldüresiye soğuk
Bütün yollarım düne çıkıyor
Dargın bir defterde kahkahaların yatıyor

Sımsıkı tuttuysam da seni
Sürgülü olsak da hayallerimizde
Aklına düşerim belki saat başı
Saatli bir bombanın akrebi ile yelkovanı gibi
Ne zaman patlar bilinmez,
Puslu bir ürkekliğim var
Belki de sevda yanılgısı.

etiketler: yanılgı
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