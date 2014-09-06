6.09.2014

DÜŞ

Beklemektir hayat bazen.

Neyi neden beklediğini bilmeden

beklemek.

Kâh yüzü dönerek güne

kâh görmezden gelerek görünene

beklemek.

Islanmaktır bazen sırılsıklam

gözü dikip uzaklara.

Bazense bir ağaç beline dayayıp sırtı

düş kurmak.

Bazende erimektir

bir dakikanın saniyelerini sayarken

geçen zamanda.

Ama çoğu zaman beklemektir hayat

Kimi niçin beklediğini bilmeden

umutları yükleyip kuşun kanadına.

Beklemektir hayat bazen

yalnızca beklemek..

Bir hiçi hiç uğruna bekler gibi

ölümü beklemek.



Sezer Ergör Cülcüloğlu