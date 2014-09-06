DÜŞ
Beklemektir hayat bazen.
Neyi neden beklediğini bilmeden
beklemek.
Kâh yüzü dönerek güne
kâh görmezden gelerek görünene
beklemek.
Islanmaktır bazen sırılsıklam
gözü dikip uzaklara.
Bazense bir ağaç beline dayayıp sırtı
düş kurmak.
Bazende erimektir
bir dakikanın saniyelerini sayarken
geçen zamanda.
Ama çoğu zaman beklemektir hayat
Kimi niçin beklediğini bilmeden
umutları yükleyip kuşun kanadına.
Beklemektir hayat bazen
yalnızca beklemek..
Bir hiçi hiç uğruna bekler gibi
ölümü beklemek.
Sezer Ergör Cülcüloğlu