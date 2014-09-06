6.09.2014

Yanan bir gezegende yaşıyoruz dostlarım, histerik duyguların kapladığı bu kızgın öğle sıcağında, bunalmış insanlığın tiyatrosuydu tüm görünen.



Pekala: Kadrajınızı bugüne ayarlayın. Durağan parlamento binaları arasında yaşayan ahmaklar yığını ve aşık bir yeni yetmenin rüyaları, dönüşümü...



Zehirlenmiş, uyuşturulmuş Dünya halklarını bir araya getirin ve sorgulayın:

Şimdi soğuk rüzgarlı bedenlerinizden sizin olan şeyi kim aldı sizden?

Kim yozlaştırdı, tırnaklarınızı kanırtırcasına tutunduğunuz hayallerinizi? Aşk, seks ve tüm şehvetiniz kimler tarafından tekelleştirildi? Kötü yönetilen yığınlarda gizlenen utanç dolu bakışlar, ürperen bedenlerde yasaklanan orgazmlar ve dayatılan halüsinasyonlar... Direnişiniz ne zaman başlayacak?



Bu sözler bir rüyaydı ve ben karada uyuklayan servis dışı bırakılmış bedenlere özgürlük nöronunu taşıyordum.

Yanan bir gezegende yaşıyoruz dostlarım, histerik duyguların kapladığı bu kızgın öğle sıcağında, bunalmış insanlığın tiyatrosuydu tüm görünen.

Bizim, dünyamızın, hayallerimizin ihtiyacı olan sadece yeni bir patlama umudu.Tüm iğrenç düşünceler, paranoyalar arasında yığılan duygu çöplükleri al aşağı edilecek ve yeniden soluk izlerini taşıyacağız antik çağların sevecen hayallerinin.

İşte benim insanlığı kurtarma projem: Tüm insanlığı yok et! Mutluluk haplarına, şatafatlı ünvanlara, pahalı giysilere, arabalara, zengin sofralara ihtiyacımız kalmayacak.

Hissederek yaşamanın yolunu sizinle paylaşıyorum dostlarım ama üzgünüm ben ne bir tanrıyım ne de yalanlarına kendinizi adayabileceğiniz takım elbiseli liderlerinizden biri değilim. Basit bir modern zaman kaşifiyim sadece.

Bizler hiç göremeyeceğimiz, belki hiç tadamayacağımız hayallerin anormal sıcaklığında, şefkatsiz , parabaz, çirkin bir fahişeye dönüşen toplum tarafından düzülmemek için saklanıyoruz.

Sadece iki kelime yeterli bunu sıvılaştırılmış beyninize açıklamak için: "Soyutlandı,gerekliydi."



Pekala: Siz yine de kadrajınızı bugüne ayarlayın, bedenlerinizin ağırlığından çok ,ruhlarınızın çekingenliği altında manasız ezilmenizi sorgulayın ve yanacağınız gerzek cennetinizi hayal edin...



Birazdan bu odadan dalgalar halinde tüm gezegene yayılacağım işte siz şamatayı o zaman görün yeryüzünde. Dünya'nın her sokağında masturbasyon yaparken sigara içen, ereksiyonunu gizlemeye çabalamayan kopyalar göreceksiniz.



Çırılçıplak ruhlarımızın yolculuğuna tapınacaksınız, etiketlenmiş duygularınızın, rüyalarınızın ve takım elbiseli liderlerinizin size sunduğu demokrasiyle bezeli sınırlar içerisinde.



Daha çok yalan isteyen, ihanete doymamış asalaklar, sizler bizim için önemlisiniz dostlarım.

Ve inanın bana bu da bir yalan değil.



O.Can