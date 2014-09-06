Anarkosofia

6.09.2014



Gövdem benim

Vatanımdır

Ruhum hükümetim

Ana dilim bayrağımdır lakin

Varsa hepbir anlaşabileceğimiz bir bayrak

Dalgalandırabilirim bayrağımı onun altında

Ve varsa şimdi

Ki vardır

Duvarlarım varsa şimdi

Ki vardır

Büyük patronların ve

Büyük kahramanların zavallı eserleridir onlar

Halbuki ben çıksam şimdi buradan

Bu İstanbul'dan Byzantium'dan Stanpole'den

Çıksam yalınayak ve hain

Çıksam yalınayak ve ahmak

Çıksam yalınayak ve ağlayarak

Dolaşırım tüm yeryüzü ülkesini

Dolaşırım gördüğüm her insanla selamlaşarak

Çıksam gandhi'yi

Çıksam yunus'u

Ve çıksam insan öldürmemiş

Öldürmeyi vaaz etmemiş

Efendilikten haz etmemiş kahramanları

Gerçek kahramanları selamlayarak

Ve yaşayarak bir hırka bir lokma ile

Ve yara bere içinde kalarak belki

Ama düşleyerek bir karnaval yerinde olduğumu

Her şeyi öpebilirim yeryüzündeki

Bir anarko-sufist olarak

Dedim ya işte

Dolaşabilirim yeryüzünü yalınayak

Ve ölebilirim gerektiğinde

Ölebilirim mutluluktan ağlayarak