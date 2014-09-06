Anarkosofia

Gövdem benim
Vatanımdır
Ruhum hükümetim
Ana dilim bayrağımdır lakin
Varsa hepbir anlaşabileceğimiz bir bayrak
Dalgalandırabilirim bayrağımı onun altında
Ve varsa şimdi
Ki vardır
Duvarlarım varsa şimdi
Ki vardır
Büyük patronların ve
Büyük kahramanların zavallı eserleridir onlar
Halbuki ben çıksam şimdi buradan
Bu İstanbul'dan Byzantium'dan Stanpole'den
Çıksam yalınayak ve hain
Çıksam yalınayak ve ahmak
Çıksam yalınayak ve ağlayarak
Dolaşırım tüm yeryüzü ülkesini
Dolaşırım gördüğüm her insanla selamlaşarak
Çıksam gandhi'yi
Çıksam yunus'u
Ve çıksam insan öldürmemiş
Öldürmeyi vaaz etmemiş
Efendilikten haz etmemiş kahramanları
Gerçek kahramanları selamlayarak
Ve yaşayarak bir hırka bir lokma ile
Ve yara bere içinde kalarak belki
Ama düşleyerek bir karnaval yerinde olduğumu
Her şeyi öpebilirim yeryüzündeki
Bir anarko-sufist olarak
Dedim ya işte
Dolaşabilirim yeryüzünü yalınayak
Ve ölebilirim gerektiğinde
Ölebilirim mutluluktan ağlayarak