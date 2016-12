frida sere serpe

6.09.2014





herkesin frida'sı olmalı

bütün ilgilerini ortaya koyup

doğuyu örmeli

her şey olur. her şey olur

her şey ölür zamanla frida

her şey frida her şey

mutlaka inanmalı

sağı solu bırakıp ortaya.



diyebilmeli

herkesin frida'sı biraz eksik

bu pencereler korkuluklar

bu kadınlar kim

o adamlar nerede

diyebilmeli

bu yatak bu tavan

bu bakış ah bu yatış.



herkesin frida'sı olmalı

durup durduğu yerde

asfalt caddelerinde sevişebilme hayali

dünyanın. ve bütün giden şeyleri

kanatlı bir kaplumbağa ve çok ıssız fil

muazzam uyuyan şehir muazzam ölü

duvarını yadırgayan ev gibi bir şey

herkes ve frida

herkes frida'sız şey.



elleri frida’nın

ortada doğu

frida'nın memeleri -ah ölmeli

doğuda herkes

nasıl olursa öyle

nasıl ölürse

kendini bir sırra vermiş

gül memeleri

gürül gürül büyür de büyür

sere serpe.











s.k.e

ikibinondört’te7ağustos