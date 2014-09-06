frida sere serpe

herkesin frida'sı olmalı
bütün ilgilerini ortaya koyup
doğuyu örmeli
her şey olur. her şey olur
her şey ölür zamanla frida
her şey frida her şey
mutlaka inanmalı
sağı solu bırakıp ortaya.
diyebilmeli
herkesin frida'sı biraz eksik
bu pencereler korkuluklar
bu kadınlar kim
o adamlar nerede
diyebilmeli
bu yatak bu tavan
bu bakış ah bu yatış.
herkesin frida'sı olmalı
durup durduğu yerde
asfalt caddelerinde sevişebilme hayali
dünyanın. ve bütün giden şeyleri
kanatlı bir kaplumbağa ve çok ıssız fil
muazzam uyuyan şehir muazzam ölü
duvarını yadırgayan ev gibi bir şey
herkes ve frida
herkes frida'sız şey.
elleri frida’nın
ortada doğu
frida'nın memeleri -ah ölmeli
doğuda herkes
nasıl olursa öyle
nasıl ölürse
kendini bir sırra vermiş
gül memeleri
gürül gürül büyür de büyür
sere serpe.
s.k.e
ikibinondört’te7ağustos