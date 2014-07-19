Yazarlardan Yazarlara Acımasız Eleştiriler
19.07.2014

Yazarlardan Yazarlara Acımasız Eleştiriler

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Yazarlardan Yazarlara Acımasız Eleştiriler
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Jack Kerouac

"Beat Jenerasyonu yazarlarından hiçbirinin söyleyecek ilginç bir şeyi yok ve hiçbiri yazamıyor, Kerouac Beyler bile… Bu yaptıkları yazarlık değil, sadece yazma eylemi." Truman Capote

 

 


Truman Capote

"Truman Capote, bütün önyargılarıyla birlikte,  Kansaslı dört başı mağmur bir ev hanımından fazlası değildir." Gore Vidal

 

 


Mark Twain

“Avrupa’da 4.sınıf yazar olarak bile adlandırılmayan, yüzeysel ve ağır aksak olan, modası geçmiş/zaten kanıtlanmış söylemler ve ortalama yerel renklerle süsleyip okuyucunun ilgisini çekmeye çalışan bir yazar bozuntusu ve tembel.”  William Faulkner

 

 


Ernest Hemigway

"İlk kez kırklı yılların başında Ernest Hemingway okudum. Bilyeler, ziller ve zırvalarla ilgili bir şeydi ve nefret ettim."  Vladimir Nabokov

 

 


William Faulkner

“Zavallı Faulkner. Gerçekten büyük kelimelerin büyük duygular doğurduğuna inanıyor mu acaba?” Ernest Hemingway

 

 


Marcel Proust

“İlk kez Proust okuyorum, çok zavallıca şeyler. Bence zihinsel özürlü falandı.” Evelyn Waugh

 

 


James Joyce

"Sivilceleriyle oynayan mide bulandırıcı bir yeni yetmenin işi Ulysses." Virginia Woolf

 

 


Edgar Allan Poe

"Poe’yu belirli bir derecenin üzerinde ciddiye almak, ciddiyetsizliğin kendisidir. Poe okumak için duyulan bir heves, derin düşünmenin şüpheye yer bırakmayacak şekilde, ilkel bir evresidir." Henry James

 

 


Jane Austen

"Çoğu kez Jane Austen’ı eleştiresim gelmiştir ama kitapları beni öyle deli eder ki, öfkemi okuyucudan gizleyemeyeceğimi bilirim ve bu yüzden, başladığım gibi bırakmak zorunda kalırım. Gurur ve Önyargı’yı ne zaman okusam, onu mezarından çıkarıp, kendi kaval kemiğiyle kafatasına vurasım gelir." Mark Twain

 

 


J.K. Rowling

"Harry Potter ve Felsefe Taşı’nı nasıl okumak gerekir? Çok hızlı, muhtemelen başladığımız anda bitirerek. Neden okuyalım? Zannedersem, daha iyi bir şey okumaya ikna edilemezsen, seni buna ikna etmek zorunda olan Rowling olur." Harold Bloom

 

 


Miguel de Cervantes

"Don Kişot’u okumak, aklınıza en gelmeyecek yaşlı bir akrabanızın, tüm eşek şakaları, iğrenç huyları ve durmak bilmeyen anı yadetmeleri eşliğinde gerçekleştirdiği, bitmeyen bir ziyaretle kıyaslanabilecek bir deneyimdir."  Martin Amis

 

 


George Orwell

"Mendil sektörü hakkında ahlak dersi vermeden, sümküremeyen bir adamdı Orwell." Cyril Connolly

 

 


Honoré de Balzac

“Balzac, şayet nasıl yazılacağını da bilseydi, ne müthiş adam olurdu ama.” Gustave Flaubert

 

 


Agatha Christie

“Agahta Christie’nin karakterlerine kâğıt bebekler demek, kâğıt bebeklere yapılmış  bir hakarettir.” Ruth Rendell

 

 


J.D. Salinger

"Salinger’ın Gönülçelen romanını, dikkatle, sayfa sayfa ve gördüğüm bütün saçma sapan cümlelerden onun adına utanarak okumak günlerimi aldı. Bunu yapmasına nasıl izin veriyorlar?"  Elizabeth Bishop

 

 

 

Çeviri: Didem Yıldırım

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etiketler: yazarlaran, yazarlara, acımasız, eleştiriler
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