Şaşortkovan Söylenceleri Üzerine

Şaşortkovan Söylenceleri – Özer Turan, Bencekitap Yayıncılık, 1.basım, Ocak 2013

Özer Turan, kısa bir önsözle açıklamaya çalışmış Şaşortkovan çiçeğini! Doğu Karadeniz’ın hırçın doğasına özgü bir yayla bir çiçeğiymiş meğer. Öteki adı Vargit’miş! Göç zamanında filizlenirmiş beyazlı morlu rengiyle. Adı bu çiçekle anılan yayla kadınlarına da Şaşort denirmiş! Yaşamların benzerliği ve gizi içersinde anlamaya çalışırlarmış birbirlerini.

1964, Artvin (Şavşat) doğumlu Turan’ın estirdiği rüzgâr, yöresine uygun renkler ve sesler taşıyor şiire. Yani her şairin bir coğrafyası olduğuna inanıyorsak, Özer’in coğrafyasını da kendi özellikleriyle anmak zorundayız. Kaldı ki coğrafya taşkını biri o. Şavşat’tan İstanbul’a, İzmir’e, Erzurum’a, Mardin’e, hatta Afrika’ya değin yayılıyor şiir dalgaları.

Nereden bakılırsa bakılsın, Şaşarkovan Söylenceleri solgun bir göçü andırıyor. Orada “uçurum kadınlardan başlayarak en yoksul insana doğru akan duyarlıklar demetiyle karşı karşıyayız. Şairin konuşlandığı yer,“şimdi / bir köy bulsam sessiz, sakin / bir kıyı, çokça hüzün / ağlayıp dursam denize karşı” (s:42) dizeleriyle ele veriyor kendini. Derken birden megakentlerde buluyoruz uzantımızı. Acılar, erdemsizlikler içinde!.. Şaşort kadınlardan Cumartesi Anneleri’ne sıçrayan bir hüzün rahat bırakmıyor vicdanımızı:

“senin büyüdüğün kentte

anneler hep cumartesiydi

anadır

candır

ateş yürektir

büyütür kavgayı söylencelerde” (s:46)

İstanbul kan süzer durmadan birbirinden zalim görüntülerle… Acının başkenti gibi durur. Turan’ın dili pıtraklıdır biraz. “pay-ı taht dillerinde hep telaşadır hayat / edilgen ruh halidir memleket / ah istanbul / ne onursuz insanların var senin / yalaka, pragmatik ve alçak” (s:53) yakıştırmaları pek eğleşmez dilinin ucunda. Ancak inandığı/bağlandığı düşünceler, görünenin geleceğe baskın kalmayacağını muştular. Ona göre “akan ırmaklara benziyor(dur) insanlık” (s:57), durulup arınacağı zamanı bilir. Her zaman ayakta kalan söylencemizin öğrettiği şudur:

“dedim, kalbimde bir volkan patladı neyin nesidir

dedi, korkma oğluşum o aşkın sesidir” (s:57)

Bunun için aşk delisi, insan delisi olmak, yüreğini ortaya koyup savaşmak gerekir. “söküklerimi topluyorum hayat coğrafyasından” (s:68) azmiyle dünyayı kucaklayıvermek ateşler içinde bırakmalıdır sevdalıyı:

“ey asi

dağların çılgın şövalyesi yaralı kalbim

söyle

hangi sevdaya banmalı seni” (s:73)

Ormandan başlayarak kendini yakmak isteği önüne geçilmez bir tutkudur Turan’da. Buradaki ‘yakmak’ fiili ‘olmak’la özdeştir elbet. Empatiyi alabildiğine yaygınlaştırır. Zaten şairin rahvan atlar gibi tutulmaz, önüne geçilmez bir yanı vardır. Şimdiyi ve geçmişi aynı eksende kullanılır. Dönüp ardına bakması en önemli özelliğidir. Bu bakış, binlerce yıllık zaman dilimini kapsayabilir. Derin bakışın kavrayışıyla şiirsel tadı bir başka olur elbet. Hatta bu bakış, insanlıkla yaşıt kavramsalın miladına dayanır:

“oradan başlayalım

pers uygarlığından

santur çalsın ısfahanlı kadınlar

gözlerinde okyanus derinliği

aşkın ve özlemin miladından” (s:18)

Girintili çıkıntılı bir şiir olan Smyrna Eski Sevgilim de, aynı derinlikten payını alır. Sokakların ve evlerin görünen yüzünden İzmir’e geçip Smyrna gerçeğine ulaşılır. Orada Homeroslar, Büyük İskenderler, Pagoslar, Agoralar, Teoslar, Sığacıklar, Giritli korsanlar çıkar karşımıza. Adonis’e yakınmayla metoforik bir simge olan “kayıp güller”in peşine düşülür. Üşüyen sokaklardan kimsesizliğin tarihe varılmaya çalışılır.

Turan’ın İzmir’le ilişkisinin boyutlarını bilmiyorum. Ancak “kıvrılıp gider kordon / kalbimde kömür kokulu gece / Helenler romalılar antik çağ / bir kenti neresinden başlamalı sevmeye” (s:89) dizelerinin sıcaklığında, sevdalı bir ilişkiye dikkati çekmek istiyorum. Ki önü alınamayan melankolik durum, Teos’ ve Gül Desenleri’yle birlikte Lirik Şiirdir Laterna Sesi’ni de yazdırmış ona. Halklar katında barışı, sevgiyi önceleyen coşkulu ve baş eğmez bir yanı var. Kayıtsız şartsız uzanabiliyor dilediği zamana. Yine önceliği kadınlar olmak üzere emekle kotarılan her şeye alkış tuttuğu gibi, yoksul katmanlardan yana her acıya müdahil olabiliyor anında! Eşitsizliğe, tutsaklığa, baskıya, zulme hiç tahammülü yok. Her şey yolunda giderken dilinin ucunda patlayıveriyor kimi sözcükler!

“ay vakti neler oluyor dışarıda

tef çalıyor çingeneler

içerde neler oluyor

anası ağlıyor dünyanın” (s:97)

Örneğin, Palyaço şiirinin arka planını duyumsamadan geçmeyin sakın. Eminim böyle bir palyaço görmemişsinizdir. “asiyim / fırlamanın tekiyim / madam roza’yla kırıştıran / keşiş de bendim / camiden kovulan / berduş da bendim” (s:120) derken acı acı gülümsediği her halinden belli!

Ve en çok kadınlar kanatıyor bizi Şaşorkovan Söylenceleri’nden sıçrayan şiirlerde, kırsaldan kentlere doğru… Anne, sevgili, fahişe, işçi, müzisyen vb. her kimse, kadınların ayak sesleri, savaşımları, gündelik yaşam içersindeki parıltılı duruşları şairin gözünden kaçmıyor pek! Muhacir Kalpli Kadınlar, yabancılaşma ve özgürleşme sancısını bir arada yansıtıyor:

“sankristçe konuşuyorum rüzgârlı kadınlarla

ne kendim anlıyorum kendimi

ne de ışık böceği yutmuş eflatun kadınlar

gülseler bir dünya güler

açıp baksak kalplerine

neler saklıdır neler” (s:78)

Şu iki dizeyi de bir tulum sesiyle okumayı deneyin bence. Yayla dönüşü sevda geçeneklerinden aşağıya doğru:

“seni sevmek ne güzel şey ey yar

aksın gözyaşlarım içine aksın” (s:124)

( Kıyı, Temmuz/Ağustos 2014, sayı:290 )