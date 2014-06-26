Lirik Prenses ve Yedi Şiirler
26.06.2014

Lirik Prenses ve Yedi Şiirler

sen kabuslar içinde
masallardan uzun uzadıya bir yol
bir çocuk üryan ürüyen
satranç tahtalarında dünyanın
Ömer Besim Yaviç
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Lirik Prenses ve Yedi Şiirler
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gecenin hududunda haydut
heyhat
kurusıkı tabancasıyla
barbut oynuyor şair
hecelemeye korkuyor şakaklarında hiddet
gecelemeye korkuyor şafaklarında ufkun
"haylaz çocuklar dut ağaçlarına mı sığacak?"
bu bir soru olsa kuşkusuz sormazdı


boşluğuna dokunabilmenin hüznü
gölgelerden seçilemiyor yokluğun
sureti aslından mı sahici
anladım
sanrılarım yüzünde birikiyor


önceleri tren raylarında beliren
bir küçücük gelin
mavicek
gülümser durur şimdi
trafik levhalarında
tokasını düşürdüğü şehirlerin


daha otobüsler şehirlere varmadan
içimden yolcular iniyor
yolcular
uykulu ve mağlup


trajedi sahnelerinde çocukluğunun
ağaçlarda meçhul ötüşürdü serçeler
bilinmez bir ağzın cıvıltısında
sahneleri terk edip giderdin
sesini alıp giderdin
kuş tüyü hançerlere can verirdi suflörler
o serçeler büyüdükçe güvercine çalardı
ve bir tek sen anlardın ne dediğimi
diğerleri beni şair sanırdı


sen kabuslar içinde
masallardan uzun uzadıya bir yol
bir çocuk üryan ürüyen
satranç tahtalarında dünyanın


ben elinde kalan son piyon
vezir olma ihtimalim el ayak çekilince
ser şahını bu şiirin orta yerine artık
siyahlar
beyazlar giy

etiketler: lirik prenses ve yedi şiirler, ömer besim yaviç, Şiir
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