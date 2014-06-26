Lirik Prenses ve Yedi Şiirler

gecenin hududunda haydut
heyhat
kurusıkı tabancasıyla
barbut oynuyor şair
hecelemeye korkuyor şakaklarında hiddet
gecelemeye korkuyor şafaklarında ufkun
"haylaz çocuklar dut ağaçlarına mı sığacak?"
bu bir soru olsa kuşkusuz sormazdı
boşluğuna dokunabilmenin hüznü
gölgelerden seçilemiyor yokluğun
sureti aslından mı sahici
anladım
sanrılarım yüzünde birikiyor
önceleri tren raylarında beliren
bir küçücük gelin
mavicek
gülümser durur şimdi
trafik levhalarında
tokasını düşürdüğü şehirlerin
daha otobüsler şehirlere varmadan
içimden yolcular iniyor
yolcular
uykulu ve mağlup
trajedi sahnelerinde çocukluğunun
ağaçlarda meçhul ötüşürdü serçeler
bilinmez bir ağzın cıvıltısında
sahneleri terk edip giderdin
sesini alıp giderdin
kuş tüyü hançerlere can verirdi suflörler
o serçeler büyüdükçe güvercine çalardı
ve bir tek sen anlardın ne dediğimi
diğerleri beni şair sanırdı
sen kabuslar içinde
masallardan uzun uzadıya bir yol
bir çocuk üryan ürüyen
satranç tahtalarında dünyanın
ben elinde kalan son piyon
vezir olma ihtimalim el ayak çekilince
ser şahını bu şiirin orta yerine artık
siyahlar
beyazlar giy