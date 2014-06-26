Lirik Prenses ve Yedi Şiirler

26.06.2014

sen kabuslar içinde

masallardan uzun uzadıya bir yol

bir çocuk üryan ürüyen

satranç tahtalarında dünyanın

gecenin hududunda haydut

heyhat

kurusıkı tabancasıyla

barbut oynuyor şair

hecelemeye korkuyor şakaklarında hiddet

gecelemeye korkuyor şafaklarında ufkun

"haylaz çocuklar dut ağaçlarına mı sığacak?"

bu bir soru olsa kuşkusuz sormazdı





boşluğuna dokunabilmenin hüznü

gölgelerden seçilemiyor yokluğun

sureti aslından mı sahici

anladım

sanrılarım yüzünde birikiyor





önceleri tren raylarında beliren

bir küçücük gelin

mavicek

gülümser durur şimdi

trafik levhalarında

tokasını düşürdüğü şehirlerin





daha otobüsler şehirlere varmadan

içimden yolcular iniyor

yolcular

uykulu ve mağlup





trajedi sahnelerinde çocukluğunun

ağaçlarda meçhul ötüşürdü serçeler

bilinmez bir ağzın cıvıltısında

sahneleri terk edip giderdin

sesini alıp giderdin

kuş tüyü hançerlere can verirdi suflörler

o serçeler büyüdükçe güvercine çalardı

ve bir tek sen anlardın ne dediğimi

diğerleri beni şair sanırdı





sen kabuslar içinde

masallardan uzun uzadıya bir yol

bir çocuk üryan ürüyen

satranç tahtalarında dünyanın





ben elinde kalan son piyon

vezir olma ihtimalim el ayak çekilince

ser şahını bu şiirin orta yerine artık

siyahlar

beyazlar giy