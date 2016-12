Özneyi Anlamak

26.06.2014

Zor bir serüvendir şiir yazmak. Ve şairin yazmak istediğinin hep uzağında kaldığını bilmesi…

"Üzülmek, bilmektir” diyor şair

dönüp yüzüne bakıyorsun

yüzünde insan-insan ürküsü

yüzünde gül örüyor kamburuna biri…



“Ben kötü bir şair değilim! Değilim! Değilim!” Giriş satırına, büyük bir üzüntüyle (maalesef) yazmak zorunda kaldığım duyusal ve ussal tavırla işlenmiş bu müstesna haykırışınız, artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmadığını ispatlayan boğumlanmış teknolojik modern hıncın acımasız hükmü olsa gerek. Elbette durup dururken, teknolojinin geri dönülmeyecek bir biçimde şiir okuyucusunu ele geçirmesini veya teknolojinin ideoloji üzerindeki kayıtsız şartsız egemenliğini alkışlamak istemiyorum. Aksine direnmek istiyorum. Ama yazının sorusu şudur: Neden ve devamlı sizi eleştiriyorlar, yazdıklarınızı görmezden geliyorlar? Hem de bir iki kişi değil, birçok kişi! Ve onlara seslenin: Ey, ruhlarını teknolojiyle tedavi eden biçimci güruh!



Ama bu tür “Şey”lerin anlamlı bir iletisi olur. Ve gelecekten söz edilirken, davranışın eyleme yol açması beklenir. Kör bir dürtünün, zekâsı kıt bir alışkanlığın yalnızca kâğıda ışıldayan yergiyle mutlu süslü bildirisi, yazarlığınızı ve düşünürlüğünüzü ve de sıkı şairliğinizi rencide edemez. Üzülmeyin! Mütemadiyen takdir edilen bir yalnızlıkla kötünün usunu törpüledikçe avluya ne çok “mana” katacağınızı düşünün. Ne yazık ki yaratıcı özgürlüğe pranga vurmaya çalışan popüler bir duyarlılık, sorunları öteleyen post modern çıkarları önemser. Nihayetinde yani siz böyle bilgi ve becerinizi olguya ve çelişkiye kattıkça ve şiirsel konulara yöneltilmiş sorular üzerinde düşündükçe; kötüler ülkesinin serin akşamlarını üşütecektir, kaleminize çektiğiniz o deli mürekkep. Neyse. Hüzünlü bir duyarlılık diyelim, üstünü örtelim.



Bereketli toprağında şiir kurutan bu ülkenin çocuklarını idare etmek, çözüm avcısı benliğimizi yüceltir mi, bilemiyorum? Ama şiir, hoşgörüyü barındırmaz. Ve düşünün: Nasıl olsa şiire meydan okuyan sonuca kesilen yaptırım, acımasızdır ve kesindir. Ve bir gün kaçınılmaz pişmanlık, kötümser özneyi iyilikli nesneye dönüştürecektir.



Bazen, yomlu gecelerde, kıyıma tabi tutulan şiirlerinizi defalarca okuduktan sonra -ki şiir zordur ve defalarca okunur- kendime soruyorum: Acaba sizdeki bu ontik samimiyet kimde var? Ah, keşke çok susarak konuşmasak! Çünkü edebiyat müfredatına girecek kadar şiiri yeni inançlı hayatın algısına çözen, felsefi geniş açısını meşru tutkusuyla işgal etmiş bir deneyimi inkâr etmek, ne büyük ve kaba bir talihsizliktir. Ve biliriz ki: Siz, şiirlerinizin edebi niteliğe örnek yanlarının ortaya dökülmesini istersiniz. Zamana karşı ve zamanın ötesinde bir şair-düşünür olarak “Beni doğru okuyunuz, farklı olduğumu göreceksiniz. Çünkü görenler, bilenler var.” dediğinizde ne kadar haklı olduğunuzu bir kez daha anlıyorum. Ah! Avluda zeytin ve incir…



Evet abi, -Şiire sığınarak size ilk defa abi diyorum.- şiir, şairin her daim yetersiz kaldığı bir seziş ve bildirme yeteneğidir: Hep eksik olana yönelmiş sonsuz arayış. Belki, burada pejoratif (Bu sözcük, ilgililerince sıkı okura bağışlanmış bir kelimedir.) anlamıyla sizi hedef almış ağır eleştiri, ancak örselenmiş bir ruhtan fışkırmış bir takım şiirsel meselelerin esinlenmiş etkinliklerinde yeni kimlikler arayan zavallı bilinçleri meşgul edebilir. Ama şiir, sonunda ve daima şarap misali yıllanmış güzelim okuyucuyu ve ülkesini bulur.



Abi, bu puslu günlerin içinden bir kez daha sormak istiyorum: Hangi şair, sizin gibi elma ve erik hırsızıdır, çocukluğunun? Ah kıymetli kalemşor, köre, taşı tarif ediyorlar. Maalesef tanrısal nimetiniz olan ayrıksı ve hep sancının denizinde mayalanan dürtünüzün, şiire eklemlenen algıları kuşatmasını görmek istemiyorlar. İnanın, kuşağının gözdesi olarak, siz safsınız abi. Saflık, çokluğun uzağındadır ve kendiliğindenliğin tanığıdır. Ve şiirler, şairlerden çok daha iyi konuşurlar. Keşke, sizi zalimce yargılayan eleştirmen, dönüp kendi şiirlerine ve yazılarına bir baksaymış. Keşke, sizin gibi suya hemhâl imgelerle şiiri örebilmek için sözcüklere saldırsaymış.



Ama bir tesellim var: Okuyucunuzun böyle bir kaç önemli gerçeğe şahitlik edecek olması, onda hafife alınmayacak derecede şiirsel bir özgüven duygusunun ortaya çıkmasına yol açacaktır. Ve özgüven duygusu, yatağında pişerek yaşama işlevselleşir. Bu, ahşabın kaderidir, küçük bir rafın ve şairin.



Ey benim hep insana dair şeyler söyleyen sevgili abim, yine birazdan kelimeleri ayrıştırıp doğasından ki onlar bir kâşif ve bir serüvencinin kelimeleridir, yalnızca ferasetle duyumsanması için yazdığınız şiirlerinizi okumaya başlayacağım. Bu arada, şiirlerinize olan kaygısını silmiş süpürmüş ilginin, sorularıma ve yorumlarıma farklı seçenekler içeren yanıtlar sunmasını da okurluğuma bahşedilmiş bir katkı olarak görüyorum.



Ayrıca her şiiri, her bir parçayı, örneğin yeryüzünde ve sonsuzlukta, biçimli veya biçimsiz her bir acıyı tarifsiz bir sevinçle (Bu sevinç, gerçeğin dış dünyaya aktarımını temsil eder.) ve yeni bir biçemin değerlerini temel alarak yazdığınızı biliyorum. Ve yine biliyorum: “Bu bir şiir değildir.” diyerek de şiirler yazdınız, şiiri daha iyi anlayabilmemiz ve tanımamız için. Zaten her şey biraz da eksik değil midir abi? İşte bu sevinç, şiirin mizacıdır. Burada ben, acıyı şiirle dillendirmenin estetik çelişmesinden ve şüphesiz estetik bir kavrayıştan söz ediyorum. Acının arzuyla kubarmasından. Saf şiirin yazılırken şaire enjekte ettiği mutluluktan, o eksik kalan acemi hazdan, elekte kalan imgenin kadim melankolisinden.



Elbette şiirlerinizdeki farklı kümeciklerin, kurduğunuz ritmin sesleri ile yüksekçe bir boyuta geçip, derin bir seviyeyi imlemesini anlamak, kodları da okuyabilen bir yeterliği gerektiriyor ki yeterlik, farkındalığa sataşan teknoloji kurbanlarına, açmazlarını gösteren bir aynadır. Hem burada, bu çağ diliminde, stratejik yapısının günahkârı olarak kaderle beslenen bu şiir coğrafyasında, hangi uzlaşıp bağıran kıskanç kalabalık, şiirin yaşını giyinerek koşuya başlamış sizi yolunuzdan döndürebilir ki?



Sıkı okuru efsunlayan ve ondan marifet bekleyen ancak sıradan okuyucuya basit görünen -ki sıradan okuyucuyu da yanlış yönlendiriyorlar. Ve yanlış yönlendirmelerle edebi dünya git gide daha da çekilmez hale geliyor- çağdaş bir yapı üzerine kurularak gerçekte şifrelenmiş, her türlü otoriteyi reddeden, hep taptaze buluntularla biçemi benliğini bulmuş sıra dışı şiirleriniz (ve yazılarınız) onları susturmayacak mıdır? İşte bunlardır, karşınızda olanlar. O yazgılı kasaba düşünürleri, kentlileşememiş eleştirmenler... Kırk yıl önce konuşulan konuları yeniden ısıtan utançlı küçük mekân dâhileri… Alıntılarla destekli sözde sosyolojik çözümlemeler yapıp kavram tipisinde kaybolan böcek hırsızları…



Sevgili abi, sizi eleştirenler, karanlık yazılarıyla yalnızca kendilerine konuşurlar… Ve bunlar, terbiyesiz düşlerinin arasına sıkışmış, görseli sınırlı, duyuma sırt çeviren, karnından konuşan, mesnetsiz genellemelerle koşan az gelişmiş kafalardır. Evet, bembeyaz sayfaları üzerinde, sorunlar yumağı toplumsal yapıya sözde diş bileyenler, gerçekte toplumsal yapının aktörü oldukları unutuyorlar. Artık onlar, ellerinde özgürlük balonları, durmadan koşup tüketen, döngünün açgözlü ve kıskanç gizlenmiş bekçileridir ve şiirinizden ürkmüşlerdir. Bu, aynı zamanda en az iki dergilik, şiirde özgür düşünce sorununu da ispatlayan bir durum değil midir?



Onlara izin verelim abi ve onlar, bıkmadan ve usanmadan görmek istediklerini görsünler, en uygun sözcüklerle paslaştıkları iyinin faili ve müdahili olmakla övünsünler. Övgü sonrası da algı düzensizliğinde erisinler.



Abi, artık her şeyin bir fiyatı var. O karşılık ki değerlerin en yücesidir ve şiire gölgedir. Şimdi burada, yazının bu kızgınlık durağında… Ah, ne yazık, günümüz çağdaş şiirini yok sayan değerlendirmeler utanç verici! Zor bir serüvendir şiir yazmak. Ve şairin yazmak istediğinin hep uzağında kaldığını bilmesi… Evet, sevgili usta, buyurdukları gibi artık insanın uzağında müstesna özgürlük öyküleri ile kutsanan teknoloji, seyircisi davet edilmiş gürültülerle ideolojiyi ele geçirmiştir. Ama şairler soylu amaçlarıyla yüce yüreklidir. Ben, şairleri severim, hele şiir yazıyorlarsa.



Neyse abi, belki de artık yalnızca darmadağın edilmiş yaşam siperlerimizin elemiyle ve esinlenerek bir dünya yorumundan, tahrip edilmiş kavramların gölgesinde, alışılmışı karartan yeni şiirsel çözümlemeler yapmamız gerekiyor. Haydi abi, şimdi, ikinci bir hayat verilmiş, zor bir imgeyi salıp dizeye şiiri düşünelim.



Yaşam fotoğrafları.