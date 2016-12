Sarılma Şenlikleri

21.06.2014

“benim görebildiğimi

sende görebiliyor musun kalbim?

haklısın

yol,

göründü.”

bak!

goncadan bir tahterevalli

herkes dört yapraklısını arar

uğurludur,

ender bulunur

biz ikilisini bulduk

sıradan

belki de eksik

ama bir tahterevalli

bir yaprağına sen otur diğerine ben.

hem birer tüy tanesi değil miyiz

dört yaprağa tamamlanmış olmaz mıyız?

olmasak da olur.

çünkü benim uğurum senin ellerin

beş yaprak

on yaprak.

senin uğurun ben de mi?

bilmiyorum.

ayrımcılığı sevmeyelim biz

düşeceksek birlikte düşelim.

yükseleceksek birlikte.

bu goncadan tahterevalli belki bu yüzden.

ama birileri bu dalı kırabilir.

öncesinde biraz sarılalım…



*

etraftaki karamsarlığı boş ver

o gündüzün değil

o gecenin de değil

aslında o hiç kimsenin değil

bırakalım dolansın…



*

bak!

şelaleden bir salıncak

hadi gel yanıma otur

birilerinin itmesine gerek yok

hayatlarımız zaten sallanmakta

merak etme düşlerimiz ıslanabilir

onları kurutacak kadar ateş var kalplerimizde

ama islenmelerine izin vermeyiz.

şimdi biraz sarılalım…



*

istersen şu dudaklarını al

her zaman istemem

ama çoğu zaman isteyebilirim.

bazen anlama beni

ve eğ boynumu.



insanlara aldırma

bu dünya bizim değil

bu dünya onların da değil

ama bize ait olmayan başka dünyalar da var

istersen oralara gidelim

ama seni sırtımda taşıyamam

seni kollarımda da taşıyamam

fakat şu uğur böceğinin omuzlarında

ağır ağır gidebiliriz

yeter ki yolumda kal.



*

gök gürlerse korkma

toprağın karnı acıkmıştır

ve bulutların üstünde melekler

ellerinde kovalarla koşuyorlardır

oradan oraya.

seller akarsa yine korkma

bir meleğin ayağı takılmış aynı yere ikinci kova dökülmüştür

hem birer tüy tanesi değil miyiz?

uğur böceğinin güçsüz kanatlarına birer kanat daha takarız.

biz yükselmek istiyorsak aşağıda ne olduğu önemsiz

biz yükselmek istiyorsak karşımızda ne olduğu önemsiz.

zaman bize yetişmek için akar

sen yeter ki yolun nereye gittiğini bilme

yola kiminle devam ettiğini bil

insanların kalbinden geçemezsek

yaşamın kalbinden geçeriz.



*

ve ben hayata fazla sarılamadım

ve ben Allah’a…

sarmaşıkların dillere

dalların mesafelere dönüştüğü

şehirlerde yaşadım.

kilometrelerin bir yumak gibi

yüze dolandığı

başakların tek tek toplanmak için

inat ettiği bir çağda aç kaldım.

sonra birden sarıldım bir düş üstü

kilometreler değildi

yarın değildi

zaman değildi saran

kaç uykusuz bulutu saydım

koyunların yolunan tüylerini atıp atıp semaya.

ve çok geçmeden

bir volkanın dudaklarında

uyandım

sırtımda bir salyangozun evi

ellerimde siyah çiçekler

ateşin kalbinde ateşle çarpıştım.

yaralandı ateş

soğuttum ateşi

af dilemedi

açtı bir yol

yolu yol yapan yolda yürüyendir dedim

ve yürüdüm

aşağı

yukarı

suyu buldum orada

uykusuz bulutların sonunda gidip

dinlendiği yerde

biraz çimen

biraz ağaç gölgesi

biraz taşlı yollar

biraz göletler

ve badem ağaçları,

eskilerden kalma bir hatıra

suya dokundum

oturup bir yudum içtim.

su yüzünü açtı yüzüme

buhar yüzümün yollarını ilhak etti

yükselen havayı çektim içime

canım dedim

canım

nefes sensin…



*

işte bütün insanların gelmekten korktuğu

dünyanın sonunun başladığı yer burası

ama o eski yerlilerin

denizin boşluğa döküldüğünü sandıkları yer değil.

yerlerde milyonlarca ip ucu

ipin ucunu kaçıranlar

bu dünya yumağında öğütüldüler

ve onlar büyüttükçe büyüttü dünyayı.

ama biz olmayalım

birer pranga gibi sıkıca bağlayalım ipleri bedenimize

biz gittikçe dünya istediğimiz yöne dönsün

o yumak çözülsün

dünya küçüldükçe küçülsün.



*

biz güneşin yüzüne hapşırmış çocuklarız

solgunluğumuz bu yüzden

ve karınca yuvalarının gölgesinde

saklambacını oynayanlarız.

hep maviyi değil

griyi de isteyen

soğuğu saran

vurgusuz betimlemeleriyiz hayatın

ve renkli balonların ipini kemiren termitleriz

dünyanın renklerini avuçlarında isteyenler değil

onları yayan tuvalin boş kalmış noktalarına

fırçayı vuranız.

boş kalması gerekli olana

o boşluğu da vereniz.

derlenip toparlanmaya çalışmayanız

hep dağınığız kaldırımlarda

hızdan yorgun düşmüşleri

görmezden gelenleriz.

sessiz uyanışların

kırağı düşmüş günaydınlarında

yorganın üstünde yorganı ısıtanlarız.



*

işte bak! tırtıl hamaklarının yanında

gün ışığının sessiz ama çığırtkan çağırışlarına

sessiz kalamayanların

sesli sesli esneyerek

birbirlerini uyandırdığı yer burası.

buraya geleceğimizi belki uğur böceği biliyordu

bize söylemediği iyi oldu

istersen bir yaprağın kucağına uzan

ayaklarını bir çiğ tanesinin içine uzat

çabuk ol

gitmeden serinlet biraz.

kollarımız kanat çırpmaktan yorgun

biliyorum

keşke uğur böceği daha güçlü kanat çırpabilseydi

ama o zaman çok fazla yerde dolanmazdı?

en iyisi uğur böceğini uğur böceği

olduğu için sevelim.

biraz daha dinlen.

sonra ilk yazının yazıldığı

o yaprağın ağacına gideriz

burada bir yerlerdedir

o has mürekkebin kokusunu

asırlık olanının hele

çok iyi anımsarım.

güzel bir kitap kapağı

canlandı gözümde.

kapak,

her şeyi

geçmişi kapayan bir kapak

geleceği açan bir kapak belki.

içimizde yazacak bir şeyler vardır elbet.

bir şiirle başlar bütün hikayeler.

ikimiz tek hikayeyi bir kitapta toplarız

bir tarafından sen başlarsın diğerinden ben

ortada birleşir olaylar

ve görünür

çıkış yok dendiğinde ortaya çıkan o

yol gösterici rehber.

yazarız ve mürekkebin mutluğu

ebedi şekilde boyar sayfayı.

belki de birer ayraç oluruz

insanlara nerede kaldıklarını hatırlatan

işte buradaydınız deriz

işte burada…



*

ılık renginde bir neşenin

kokusunu yitirmeden hüzün

birbirimize simgeler verelim

kaybolmayan

yeri yurdu belli simgeler

alınması ucuz satılması imkansız simgeler.

ve sen bana tatlı cümleler kurma

ve ben sana acı cümleler kurmayayım.

yalnızca sarılalım ve çözelim

sırtımızda

kendi ellerimizin ulaşamayacağı yerdeki

o kördüğümleri

ve özgünlüğümüz bizlerin olsun…



*

bir vakit

yeni doğmuş gecenin tuvalinde

binlerce yıldız atlası bir hikaye anlatmaya başlayacak

biz izlerken onları;

ben yine katran yağmış ağaçları seyrediyor olacağım

sen bana sesleneceksin ardımdan

ben ilk önce fark etmeyeceğim bana seslendiğini

sonra sen fark ettireceksin sırtıma yaslandığını.

çağıracaksın beni uzaklara

ve o upuzun hikaye başlayacak

tuvaller bir çizgi film animasyonu gibi akacak semada

mevsimler değişecek

çok sendeleyeceğim ama hiç düşmeyeceğim

bir kez düşmek, tuvalden düşmek olacak çünkü.

son bir adım kalacak

ve artık

dayanamayıp bırakacağım kendimi

tutacaksın beni

tanıdığım en güçlü kadın olacaksın çünkü…



*

bu yolculuğu başlatan sensin sanmıştım.

oysa yolcuların kesiştiği noktada

başlıyormuş yolculuk.

hayatın göz çukurlarında

endemik gülüşlerin olduğunu söylediler.

belki oralara da gideriz

o zaman bize gülümseyecek

o hayatı görebiliriz.

dağlar

ateşi saklar

suyu taşır.

dünyayı dengede tutar

dağların sırtına da sığınırız.

geceleri yürür dağlar

aç yüreklerin

ve aç bebeklerin olduğu şehirlere

dünyanın dengesi bozulmuştur çünkü

bizde onlarla gideriz

geride gölgelerini bırakırlar.

dağları olmayan bir şehir

omuzları tıraşlanmış bir adama benzer.

dağları olmayan şehirlerden kaçarız.

yolculuğumuz bitmesin

derim

olur mu sence?

kuş bakışı olmasa da kuşlar gibi bakışarak

geçeriz ovaları.

çocukken kuş taklidi yaptın mı sende?

işte öyle iki kolumuz açık

dümdüz değil de

sanki sıyrılıyormuş gibi

bir acının kenarından

hayatın damarlarında akan kanı incelten

ona o akışı veren

kimselerin bilmediği

ama faydacı değil yararcı olan

bir yerlerde bize minnet beslendiğini bilen

iki tüy tanesi, iki kanat gibi

yeri gelince o gövdeye sarılan

yeri gelince zırhını açan

çokça ne olduğumuzu unutturup kendimize

ne olmak istediğimizi hatırlatan.

iki kervancı olur muyuz?



*

şimdi sarılalım

ve kendimize şu soruyu soralım;

“benim görebildiğimi

sende görebiliyor musun kalbim?

haklısın

yol,

göründü.”