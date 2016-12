21.06.2014

Otuz yıldan sonra ben Nermin'i sevdim ne şeker kadınmış dedim her nefesimde ölmeden önce seveyim dedim. Nermin de kapının önündeki aşkı, aşk mıydı o, aşktı o siyah beyaz kedi.



Tra la la…

Mutlu mutlu yaşarken kapı çalındı.

Tra la la…

Aşkın otuz yıldız yemeğimi pişiren kadınla ne işi vardı?

Tra la la…

Gazeteye daldığımdan ve hiç kapı açmadığımdan farketmedim ama çoktan kurulmuştu evin soluna.

İşte evin bizim Nermin’in yani.

Nermin evdir. Eve aşk gelince ne olur? Otuz yılı devirir ve size bir bir hesap sorar. Otuz yıldır yattığın kadını bir kere koluna takmadığından, onla bir şarkı söyleyip bir kitap okumadığından o üç çocuğu böbürlene böbürlene anlattığın iş arkadaşlarına senin oğulların ve kızın hani mimar mühendis doktor olan işte onlar için bir kere minnet duymamış olduğunun hesabını vermek her yiğidin harcı değil.

Nermin iyi kadındır görevini bilir sorgulamaz misal nerdeydin demez akşam yemek saatine yetişir yüzüne yapışıp kalmış bir tebessümü vardır yıllardır öyledir suskundur. Nermin işte otuz yılın yirmi beşinde böyleydi.

İlk beş yıl anamlarla oturduk çocuk doğurdu ben pek uğramadım eve arada ağladı kapandı dizime anam dedi ki dövmek lazım ee dövdük bizde susmaz dedi kadın milleti aman bir kere yüz vermeye gör derdi. anam ne derse doğru derdi . altı oğlan bir kız büyütmüş babamı da idare etmiş çekmiş çevirmiş elbet doğrudur dediği. Hem derdi biz dayak yemedik mi, biz çekmedik mi çekerse sarılır evine çocuğuna dedi durdu, durmadı ölene kadar söyledi bende anamdır diye iki etmedim o görme dese nermin’i görmedim.

Nermin sustu sonra bende alıştım onun suskunluğuna yılları devirdik öyle üç çocuk hepsinin peşine koştu nermin hakkını yiyemem şimdi bir kere gitmedim okullarına.

Asabi adamdım hani gençken 657'ye tabi devlet memuruydum ben çok şey beklemesinler diye anamın dediği gibi işte, elimden geldiğince eğittim hepsini.

Sonra…

Tra la la…

Çocuklar gitti ben elli altı oldum Nermin elli.

Kapı çaldı bir gün

Kapıyı hiç açmadığımdandır farketmedim ama aşk geldi

Geldi yerleşti mutfağın soluna.

Aşkın bizim evde ne işi olabilirdi ki?

Nermin allah aşkına inanma sen bunlara akşama mantı aç yiyelim dedim.

Nermin aldığın gibi at dedim şunu dışarı dinletemedim.

Nermin çok sevdi.

Öyle sevdi ki… o severken bende onu sevmek istedim otuz yıl sonra ak düşmüş saçlarını okşamak istedim deniz kenarında yürümek dizene kapanıp ağlamak istedim.

Ama nermin benden vazgeçmişti.

Vaz-geç-ti

Otuz yıllık evim benden…

Sonra ayna var bizim holde boydan az kısa ayaklarını göremezsin yani gerin tastamam karşında.

Aynada baktım bana.

Kolum altında kimseyi bulundurmadığından açılmaz olmuş ellerim tutmamış hiç Nermin’i.

Tra la la…

Ben Nermin'i sevdim Nermin kediyi…

Tra la la…

Nermin’e kızmadım ki hiç kızamadım.

Nermin’in kediden başka sevecek neyi vardı ki?